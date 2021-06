Borja Mayoral è già una certezza: assist e gol per garantirsi il futuro

Corriere dello Sport (L. Scalia) – Lo strano caso di Borja Mayoral. Da oggetto misterioso a re dei bomber. Da riserva a rivelazione. Così tanto da meritarsi la conferma da parte della Roma, dopo il via libera arrivato da Mourinho in persona. Al momento lo spagnolo è una certezza a Trigoria: farà parte della rosa giallorossa targata Special One, che al momento è work in progress.

Perché se Dzeko parte a Fiumicino sbarcherà un sostituto lì davanti. Perché i numeri della stagione di Borja Mayoral sono impressi a fuoco sull’almanacco. La conferma, del resto, se l’è guadagnata sotto porta. Gol dopo gol. Assist dopo assist. In un’annata che non passerà alla storia si è spezzata la maledizione del vice-Dzeko: Borja Mayoral, infatti, ha segnato 17 volte tra campionato (10) e Europa League (7), fornendo anche 7 passaggi decisivi.

In pochi si aspettavano un impatto del genere al primo giro di giostra in Serie A. Borja Mayoral ha pompato le sue statistiche giocando appena 9 partite su 47 fino al 90′ e oltre. È stata la sua annata migliore di sempre. Il discorso di un possibile passaggio a titolo definitivo è stato posticipato: la Roma ha comunque la possibilità di riscattarlo pagando il cartellino 20 milioni di euro.