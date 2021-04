Borja Mayoral compie 24 anni. Gli auguri della Roma – VIDEO

Un’annata particolare per Borja Mayoral. Arrivato come vice-Dzeko si è preso la titolarità a suon di gol e anche “grazie” al litigio tra l’attaccante e mister Fonseca. Lo spagnolo oggi compie 24 anni e la Roma gli fa gli auguri di buon compleanno tramite il proprio profilo Twitter ufficiale con un video dove ci sono alcuni dei suoi gol in questa stagione, soprattutto quelli in Europa League che hanno trascinato la squadra.