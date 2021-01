Borja, giornata d’oro e vittoria per De Sanctis

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Nella testa un po’ di tutti c’era proprio la voglia di dedicare una bella vittoria a Morgan De Sanctis. Anche in quella di Borja Mayoral, che De Sanctis lo conosce poco. Morgan non è in pericolo di vita, la Roma consolida il terzo posto e Borja Mayoral si è dimostrato quello che in tanti non si aspettavano: un giocatore vero, capace di non far rimpiangere uno come Dzeko.

Il suo primo tempo è stato sontuoso, con due bei gol e un rigore procurato: “Sono contento per la prima doppietta in campionato, finora ne avevo fatta un’altra in Europa League – dice lui – E sono felice per la vittoria, non era facile su questo campo. Lavoro al massimo in ogni allenamento e partita in cui posso giocare. Poi decide l’allenatore, io sono pronto per giocare sempre ed aiutare la squadra”.