Il Tempo (M. Cirulli) – Più di un’idea. Nelle ultime ore la trattativa che porterebbe Bonucci alla Roma si è scaldata parecchio. Ma andiamo con ordine. Che la Roma cerchi un difensore per gennaio è noto da tempo, e le conferme di Pinto e Mourinho nelle ultime interviste hanno fugato ogni dubbio. Con la prolungata assenza di Smalling, la partenza di N’Dicka e Kumbulla che deve ritrovare la condizione, al tecnico portoghese serve un profilo pronto all’uso per sistemare la difesa ad inizio 2024.

L’ex Juve, volato a Berlino in estate, ha già nostalgia dell’Italia e sei mesi in giallorosso potrebbero essere un viatico per l’ultimo Europeo. A Mou il difensore è sempre piaciuto, e il club non si opporrebbe all’operazione seppur non tutti a Trigoria sono convinti. Una trattativa, quindi, ben avviata (mancano dettagli sull’ingaggio) per provare a regalare al portoghese un centrale d’esperienza e dai piedi buoni, con un particolare in più. Bonucci, infatti, è il padrino della figlia di Foti e Foti è vice di Mou.