Fali Ramadani, agente di Vincenzo Italiano, ha commentato la notizia dell’avvistamento del suo assistito all’Eur, vicino la sede amministrativa della Roma. Queste le sue parole a Tag24:

Avrà visto che da ieri mattina circola la notizia di un avvistamento di Italiano nei pressi della sede della Roma. Come commenta?

“Non è vero e non voglio commentare perché non mi sembra ci sia nulla da commentare. Cosa dovrei dire? Io non sono il baby-sitter di Italiano e non vivo sempre con lui, ma non mi sembra sia una notizia che un allenatore sia stato avvistato all’EUR, a Roma”.

Possiamo dire quindi che Italiano sta bene a Firenze e che per ora pensa solo a questo?

“È normale. Con la Roma non c’è nulla, zero”.