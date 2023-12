Gennaio e la sessione invernale di calciomercato si avvicinano. Diversi club di Serie A stanno iniziando a muoversi e tra queste c’è anche la Roma. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, come opzione “pronta” per la difesa giallorossa è viva l’opzione Leonardo Bonucci, arrivato all’Union Berlino in estate. Per questa operazione, Mourinho avrebbe già dato il suo ok. Ma non solo.

La Roma sta valutando anche un altro giocatore: si tratta di Thilo Kehrer, difensore del West Ham: si tratterebbe di un’operazione in prestito. Il giocatore è stato sondato dall’Atalanta e proposto al Milan.

gianlucadimarzio.com