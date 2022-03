Boniek: “Nel derby ha giocato solo la Roma. Zalewski può fare grandi cose”

Zbigniew Boniek, ai microfoni di Retesport ha parlato della Uefa e sul ruolo nel quale Mourinho sta impiegando il giovane giallorosso Nicola Zalewski. “La Roma poteva evitare qualche pareggio di troppo nelle ultima serie di buoni risultati, però devo dire che ho visto dei miglioramenti soprattutto nel derby. Non ho ancora capito qual è il reale obiettivo della Roma: arrivare in Champions, in Europa League o vincere la Conference? Nel Derby ha giocato solo la Roma, spero che questa vittoria possa spingere i giallorossi a fare grandi risultati. Col Bodo Glimt sarà una sfida difficile, lo abbiamo visto già nel girone. Zalewski? Può fare grandi cose in quel ruolo, giocando con quel coraggio visto nel derby. Se manterrà la titolarità, può giocarsela anche per il Mondiale. L’UEFA è stata costretta a cambiare le regole del Fair Play Finanziario, perché è un sistema che non funzionava più. Il regime finanziario cambierà e a breve sarà annunciato”.