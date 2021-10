Boniek: “Ho un debole per Mourinho. Zalewski? E’ stata una cazzata, abbiamo avuto tutti 19 anni. Nicola è un ragazzo straordinario”

Il Messaggero (S.Carina) – Il doppio ex non ha peli sulla lingua. Parola a Zibì Boniek, il “bello di notte”.

Juve-Roma è la sua partita del cuore?

Roma mi ha stregato e infatti ho deciso di abitarci. A Torino ho trascorso tre anni straordinari, poi i rapporti sono diventati un po’ tesi per la scelta di togliermi la stella allo stadio.

Quali sono i compagni di squadra ai quali è rimasto più legato a Torino e Roma?

Il primo nome che mi viene in mente è Furino, ma non posso dimenticare Bonini, Rossi, Platini e Tardelli. Nella Roma ho legato con tutti, a cominciare da Nela, Conti, Giannini, Desideri, Di Carlo, senza dimenticare Voeller. Ricordo ancora quando in ritiro a Vipiteno non sapevano con chi metterlo, visto che parlava soltanto tedesco. Mi sono fatto avanti, in camera gli spiegavo come imparare l’italiano. “Rudi, guarda il telegiornale, così associ le immagini a quello che dicono”. Bastava però che mi girassi un attimo e subito cambiava, mettendo quei canali tirolesi che cantano 24 ore al giorno.

Domenica si gioca Juve-Roma. Senza Abraham, quanto perderebbero i giallorossi?

Un calciatore non fa la squadra. Prima che arrivasse lui c’era Shomurodov che segnava un gol a partita. Detto questo, Abraham è fortissimo. Per fisicità e potenza mi ricorda Adebayor, ma anche Altobelli.

Tornando calciatore, le piacerebbe essere allenato da Mourinho o Allegri?

Lei ha deciso di farmi litigare (ride, ndr). Entrambi bravissimi, ho un debole per Mourinho.

Le è capitato di sentire Zalewski dopo lo scivolone mediatico dei giorni scorsi?

In realtà ho sempre parlato di più con suo padre. Mi si stringe il cuore a ripensare a quanto mi diceva negli ultimi tempi: “Guarda tu Zibì come è strana la vita. Ora che potevo iniziare a godermi mio figlio, mi tocca forse sparire”. Per quanto riguarda il ragazzo, abbiamo avuto tutti 19 anni. È stata una cazzata, Nicola è un ragazzo straordinario. Mi dispiace che abbia rinunciato alla Polonia, avrebbe giocato con San Marino.

Le è scaduto il secondo mandato a capo della federazione polacca…

Ora sono vice presidente della Uefa ma è un ruolo che non mi preclude di fare altre cose.

Ad esempio il dirigente in una squadra di club?

La fermo subito. Ho conosciuto i Friedkin e se un domani dovessero aver bisogno, si potrebbe parlare. Non sono uno che si propone. A 65 anni sto bene così.