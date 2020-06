Bonaventura, l’avversario due volte sott’occhio

Il Messaggero (S.Carina) – Bonaventura sarà l’osservato speciale di Milan-Roma. Le sue condizioni fisiche destano più di qualche dubbio visto che negli ultimi 3 anni ha avuto dei problemi: nel gennaio del 2017 una lesione del tendine lungo adduttore della coscia sinistra con 4 mesi di stop, nel 2018 ancora sotto i ferri per la ricostruzione della cartilagine, altri 9 mesi fuori. Un quadro clinico da monitorare con attenzione. E’ proprio questo che sta facendo riflettere la Roma che è stata la prima squadra a cui Raiola ha offerto il giocatore. Col passare del tempo altre società si sono accodate come Lazio, Torino e Fiorentina anche se Jack preferirebbe la meta giallorossa. Ha firmato il prolungamento fino a fine stagione ed ora ha 11 partite per dimostrare che sta bene. Di certo piace a Fonseca per la sua duttilità e alla società perchè verrebbe a parametro zero.