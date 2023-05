Mai sola mai, in casa e in trasferta. I tifosi giallorossi hanno registrato l’ennesimo sold out in pochissime ore, polverizzati i biglietti per il settore ospiti di Bologna-Roma. A supportare gli uomini di Mourinho domenica 14 maggio alle ore 18.00 ci saranno circa 2500 romanisti. Il match sarà pochi giorni prima della semifinale di ritorno di Europa League contro il Bayer Leverkusen.