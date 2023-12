Il centrocampista della Roma Leandro Paredes ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della sconfitta per 2-0 contro il Bologna. Queste le sue parole:

C’era una fisicità diversa in mezzo al campo?

“Forse si, loro sono una squadra molto fisica e intensa e noi non stavano al 100% come pensavamo di stare”.

Oggi più difficoltà nel giocare in verticale?

“Sono giocatori diversi, però bisogna dare il massimo sempre e oggi anche se volevamo non l’abbiamo fatto. Da domani bisogna pensare alla prossima partita”.

In un mese definirete il vostro valore come squadra?

“Noi siamo consapevoli di avere quattro partite difficile ma dipende solo da noi per fare belle partite e arrivare al 100% a livello fisico”.



Oggi perché non ci siete arrivati? “Non bisogna trovare scuse di infortuni o altre cose bisogna che ognuno dia il massimo per portare i punti a casa”. Mourinho ci ha detto che vuole restare alla Roma, come commenti? “Non lo sapevo. Sarà sicuramente una cosa importante per noi e per la Roma perché avere lui come allenatore è una cosa incredibile”. Tu sei molto amico di Dybala, quanto soffre per i continui infortuni? “Si, soffre tanto lui, come noi e come i romanisti. Speriamo si metta a posto subito”.