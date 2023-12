Sono state rese note le designazioni arbitrali per la sedicesima giornata di Serie A. La sfida tra il Bologna e la Roma, in programma domenica 17 dicembre alle 18:00, sarà diretta da Guida. I suoi assistenti saranno Meli e Alassio, con IV uomo Sozza. In sala VAR ci sarà Chiffi, affiancato da Longo come AVAR.

Con l’arbitro della sezione di Torre Annunziata, 27 precedenti con i giallorossi: 10 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte. Con gli emiliani sono 19 i precedenti: 9 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte.