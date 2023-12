Mercato di gennaio?

“Io ci conto sul mercato. Io non spero poco. Noi siamo insieme. Noi vogliamo tutti la stessa cosa. Però le difficoltà sono per tutti noi. Non è che sono geloso: il Manchester ha pagato 80 milioni per Philipps e Pep dice che ora deve andare e va via. Noi siamo una realtà diversa. Nel mercato io vorrei 1,2,3,4 giocatori diversi per essere più forti nella seconda metà di stagione. Abbiamo difficoltà nel farlo. Se facciamo un difensore nel mercato di gennaio io sono già felice. Mi piacerebbe qualcosa di più, ma non è possibile. Anche col difensore che arriva avremo difficoltà per la lista d’Europa, come per Krisentensen e Azmoun che sono fuori. Mi piacerebbe che la gente capisca, un pò di onestà. Noi internamente sappiamo cosa vorremmo. Noi possiamo solo avere un difensore con le possibilità. Mancini infortunato e diffidato, Llorente resiste, Smalling così e Kumbulla deve recuperare. Penso qualcosa si possa fare”.

Perché silenzio stampa e il silenzio?

“Io ho parlato tanto. Ha visto il post? Abbiamo parlato tanto”.

A che punto è Renato?

“Gioca domani. Lavora con noi per due settimane di fila. Spero che la sua intensità aumenti perché chiaramente è frenato dalla paura degli infortuni muscolari. Spero che la partita e la emozione della partita lo fa andare dall’altro lato. Altrimenti è dura giocare partite di livello. Una partita importante per lui, per come risponderà. Ieri si è allenato in maniera specifica per questo. Quello che mi aspetto non sono i 90 minuti basso di protezioni, ma 45 minuti veri”.