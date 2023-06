Il Resto del Carlino (M. Giordano) – Nicolas Dominguez, Davide Frattesi ed Edoardo Bove: destini incrociati sull’asse Bologna, Sassuolo, Roma, passando per l’Inghilterra. Sondaggi ed idee non mancano: Bove è senz’altro un’idra per il centrocampo in chiave Bologna. Perché Nicolas Dominguez, in scadenza di contratto tra un anno e non ha ancora firmato il rinnovo, potrebbe essere in uscita.

Ma Bove è un’idra a prescindere, che il Bologna ha iniziato a percorrere a gennaio. Peccato che da allora il talento scuola Roma abbia approfittato dell’emergenza: 22 presenze in campionato e una rete, 10 presenze in Europa League. È un’idea per il Bologna, ma il Sassuolo potrebbe avere una corsia preferenziale: Roma e neroverdi si sono incontrati due giorni fa per parlare di Frattesi.

Il futuro di Bove dipenderà anche da dove andrà Frattesi: dovesse andare alla Roma, il Sassuolo potrebbe chiedere in contropartita il ragazzo, proseguendo sulla linea della valorizzazione di talenti giallorossi, iniziata con Sanabria e proseguita con Pellegrini e Frattesi. Ma la Roma ora è chiamata a rientrare di 30 milioni per non incorrere in sanzioni Uefa per il fair play finanziario.