Bisciotti: “Zaniolo è ok, ma la pressione non lo aiuta a tornare al top”

La Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli) – Gian Nicola Bisciotti è l’uomo che con il suo staff, a Pontremoli, al Kinemove Center, ha riconsegnato Zaniolo alla Roma.

Come sta Nicolò?

L’ho sentito quando, dopo la Juve, aveva fatto una risonanza al ginocchio più per paura che per altro. Mi ha detto di stare bene e, vedendolo giocare, credo che sia così.



Perché allora si dice: non è ancora lui?

Parliamo di un ragazzo che ha avuto due infortuni gravi, non era scontato che tutto finisse bene. Non capisco come le persone possano sentirsi giudici di cose che non conoscono. Sapete cosa gli fa male?

Prego…

Tutta questa eccessiva aspettativa. Non gli va messa pressione. I giudizi sommari lo mandano in apprensione, obbligandolo a dover dimostrare che è tornato il Nicolò di una volta. Per aiutarlo bisogna dargli serenità. Lui e le sue ginocchia stanno bene.