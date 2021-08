Betis-Roma, omaggio al doppio ex Luis del Sol

Domani sera alle ore 22 la Roma affronterà il Betis nell’Unbeatables Cup, allo stadio Benito Villamarin. In occasione della sfida contro gli spagnoli, i due club omaggeranno Luis del Sol, venuto a mancare lo scorso 20 giugno. Il calciatore, doppio ex, ha trascorso in giallorosso due stagioni, dal 1970 al 1972. Cresciuto nelle giovanili del Betis, ha giocato in prima squadra dal 1954 al 1959 (e il ritorno, nell’ultima stagione, dal 1972 al 1973), per poi dedicarsi ad allenare, sempre il club andaluso, nelle stagioni 1985/86 e 2000/01. L’account ufficiale del Betis ha diffuso le immagini della speciale fascia da capitano e della toppa sulla maglia che indosseranno domani, riportanti la scritta “Il mito supremo“.