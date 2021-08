Betis-Roma 5-2. I giallorossi finiscono il match in otto: espulsi Pellegrini, Mancini, Karsdorp e Mourinho

Pagine Romaniste – Tutto ai limiti del ridicolo. Anzi, oltre. La Roma ha affrontato il Betis all’Estadio Benito Villamarín nella gara valevole per la Unbeatables Cup. Di fatto un’amichevole. Punteggio fissato sul 5-2 per i padroni di casa che nel secondo tempo hanno affrontato una Roma decimata, rimasta in otto per le espulsioni di Pellegrini, Mancini, Karsdorp e Mourinho (oltre ad alcuni componenti dello staff). Tutto è iniziato dopo alcune polemiche sul 3-2 degli spagnoli, dove il gol era stato viziato da un netto tocco di mano dell’attaccante casalingo. Il protagonismo del signor Jorge Figueroa Vazquez ha fatto il resto. Inutile, dunque, ogni tentativo di cronaca. Ecco i marcatori: 3′ Rodri, 27′ Shomurodov, 29′ Fekir, 50′ Mancini, Moreno, 80′ Tello, 83′ Joaquin.

TABELLINO

REAL BETIS BALOMPIÉ (4-2-3-1): Rui Silva; Sabaly (16′ Montoya), Edgar, Víctor Ruiz, Alex Moreno; Paul, Canales (56’Guardado); Rodri, Ruibal, Fekir N.; Borja Iglesias.

A disposizione: Robles, Calderon, Fekir Y., Juanmi, Loren, Joaquin, Rober, Calderon, Sidnei, Tello, William.

Allenatore: Mauricio Pellegrini.

Indisponibili: Rodriguez.

AS ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio (70′ Fuzato); Karsdorp, Mancini, Smalling (46′ Ibanez), Calafiori; Diawara (46′ Veretout), Cristante (46′ Bove); Zaniolo (62′ Perez), Pellegrini, Mkhitaryan (46′ El Shaarawy); Shomurodov (67′ Kumbulla).

A disposizione: Fuzato, Boer, Reynolds, Tripi, Zalewski, Darboe, Ciervo, Mayoral, Dzeko.

Allenatore: José Mourinho.

Indisponibili: Villar.

Marcatori: 3′ Rodri (B), 27′ Shomurodov (R), 29′ Fekir (B), 50′ Mancini (R), Moreno (B), 80′ Tello (B), 83′ Joaquin (B).

Ammoniti: 11′ Karsdorp (R), 36′ Pellegrini (R), 40′ Mkhitaryan (R), 52′ Zaniolo (R).

Espulsi: Pellegrini (R), Mancini (R), Karsdorp (R).

LIVE

PRE PARTITA

Ore 21.27 – Gli undici iniziali del Betis:

Ore 21.02 – La formazione ufficiale della Roma: