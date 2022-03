Bertolini: “Ho il massimo rispetto per Zaniolo, lo considero un patrimonio del calcio e va aiutato sotto tutti gli aspetti”

Milena Bertolini ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero. Il commissario tecnico della Nazionale italiana femminile si è soffermata su Zaniolo. Circa un mese fa, dopo Roma-Genoa, la Bertolini aveva dichiarato che il gioiello romanista “doveva essere educato”. Di seguito le sue parole.

Un mese fa lei dichiarò: Zaniolo va educato. Si riferiva alla gestione delle emozioni. La reazione nei suoi confronti fu violenta, soprattutto sui social. Anche personaggi del calcio le rivolsero parole pesanti.



La prima reazione fu di sorpresa. Fui costretta a precisare che mi riferivo al controllo dell’emotività. Per gli sportivi è un aspetto importante. Ho il massimo rispetto per Zaniolo, che considero un patrimonio del calcio e va aiutato sotto tutti gli aspetti. Questa storia mi ha lasciato un malessere profondo, soprattutto per la volgarità del linguaggio usato nei miei confronti.