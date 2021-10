Berardi, ecco il nuovo CEO con impronta americana

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Il nuovo ad della Roma è italiano, ma ha vissuto negli Stati Uniti, dove era entrato in contatto con i Friedkin. Pietro Berardi è stato nominato mediante cooptazione, entrerà nel CdA e nel Comitato esecutivo della società con effetto immediato. Assumerà inoltre il ruolo di CEO e direttore generale a partite dal primo gennaio del 2022. Arriva alla Roma dopo una brillante carriera che lo ha visto ricoprire ruoli di rilievo presso prestigiose società di livello internazionale in tutto il mondo.

All’inizio del 2020 era stato nominato anche Presidente e CEO di Pirelli in Nord America: “Sono davvero onorato di unirmi alla Roma in un momento così emozionante di crescita del Club. Voglio ringraziare ila famiglia Friedkin per avermi affidato la responsabilità di dare seguito a tutte le ambizioni che hanno in mente per questa fantastica società“.