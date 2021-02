Benevento-Roma, niente da fare per Cristante. Fazio e Jesus provati nel terzetto titolare

Per domani sera la Roma perde anche Bryan Cristante. Il centrocampista, che ha accusato una lombalgia giovedì sera contro il Braga, non ce la fa a recuperare per il Benevento e quindi non ci sarà.

Fonseca, per il terzetto dei difensori centrali, ha a disposizione soltanto Mancini, Fazio e Jesus (questi ultimi due ormai fuori dal progetto tecnico, ma domani titolari). In panchina il portoghese porterà Feratovic che sta facendo molto bene con la Primavera. Lo riporta il sito del Corriere dello Sport.