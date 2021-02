Benevento-Roma 0-0, le pagelle dei quotidiani: Spinazzola e Mancini migliori in campo, giornata “no” per Villar e Veretout

Pagine Romaniste – La Roma non sfrutta l’occasione per avvicinarsi al secondo posto e viene fermata in casa del Benevento sullo 0-0 nonostante la superiorità numerica per oltre mezz’ora di gara. Mediocre prestazione di Fazio, al suo esordio in campionato in questa stagione. Bene invece Mancini e Spinazzola, migliori in campo contro la formazione campana. Fatica il centrocampo, discreti gli ingressi di Jesus ed El Shaarawy dalla panchina nella ripresa.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (A.Pugliese)

Pau Lopez 6; Mancini 6, Fazio 6, Spinazzola 6.5; Karsdorp 5.5, Villar 5.5, Veretout 5.5, Bruno Peres 5; Pellegrini 6, Mkhitaryan 6; Mayoral 5. Subentrati: Dzeko 5.5, Jesus 6, Pedro 5, El Shaarawy 5.5. Allenatore: Fonseca 5.5.

IL CORRIERE DELLO SPORT (R.Maida)

Pau Lopez 6; Mancini 6, Fazio 6, Spinazzola 6; Karsdorp 5.5, Villar 6, Veretout 5, Bruno Peres 5; Pellegrini 6, Mkhitaryan 5.5; Mayoral 5. Subentrati: Dzeko 5.5, Jesus 6, Pedro 5.5, El Shaarawy s.v. Allenatore: Fonseca 5.5.

IL TEMPO (F.Biafora)

Pau Lopez 6; Mancini 6, Fazio 5.5, Spinazzola 6; Karsdorp 5, Villar 5, Veretout 5.5, Bruno Peres 5; Pellegrini 5, Mkhitaryan 5; Mayoral 5. Subentrati: Dzeko 5.5, Jesus 6, Pedro 5.5, El Shaarawy s.v. Allenatore: Fonseca 5.

LA REPUBBLICA (M.Pinci)

Pau Lopez 6; Mancini 7, Fazio 5.5, Spinazzola 5.5; Karsdorp 6, Villar 5.5, Veretout 5.5, Bruno Peres 6; Pellegrini 6, Mkhitaryan 5.5; Mayoral 5. Subentrati: Dzeko 6, Jesus 6, Pedro 5, El Shaarawy 6.5. Allenatore: Fonseca 5.

LA STAMPA (M.De Santis)

Pau Lopez 6; Mancini 6, Fazio 5.5, Spinazzola 6.5; Karsdorp 6, Villar 6, Veretout 6, Bruno Peres 6; Pellegrini 5.5, Mkhitaryan 5.5; Mayoral 5. Subentrati: Dzeko 5, Jesus 6, Pedro 5.5, El Shaarawy s.v. Allenatore: Fonseca 5.5.

IL MESSAGGERO (A.Angeloni)

Pau Lopez 6; Mancini 6.5, Fazio 5, Spinazzola 6.5; Karsdorp 5.5, Villar 5.5, Veretout 5.5, Bruno Peres 5.5; Pellegrini 5.5, Mkhitaryan 5.5; Mayoral 5. Subentrati: Dzeko 6, Jesus 6, Pedro 5.5, El Shaarawy s.v. Allenatore: Fonseca 5.5.

TUTTOSPORT (G.De Blasio)

Pau Lopez 6; Mancini 6, Fazio 5.5, Spinazzola 6.5; Karsdorp 5.5, Villar, 5.5 Veretout 5.5, Bruno Peres 5; Pellegrini 5.5, Mkhitaryan 6; Mayoral 5.5. Subentrati: Dzeko 6, Jesus s.v., Pedro s.v., El Shaarawy s.v. Allenatore: Fonseca 5.5.

IL CORRIERE DELLA SERA (L.Valdiserri)

Pau Lopez 6; Mancini 6, Fazio 5.5, Spinazzola 6.5; Karsdorp 5.5, Villar 6, Veretout 5.5, Bruno Peres 5; Pellegrini 6.5, Mkhitaryan 5.5; Mayoral 5. Subentrati: Dzeko 6, Jesus s.v., Pedro s.v., El Shaarawy 6. Allenatore: Fonseca 4.5.

LEGGO (F.Balzani)

Pau Lopez 6; Mancini 6, Fazio 5.5, Spinazzola 6.5; Karsdorp 5, Villar 6, Veretout 5, Bruno Peres 5; Pellegrini 5.5, Mkhitaryan 6; Mayoral 5. Subentrati: Dzeko 5, Jesus 6, Pedro 5.5, El Shaarawy 6. Allenatore: Fonseca 5.5.

IL ROMANISTA (F.Pastore)

Pau Lopez 6; Mancini 6.5, Fazio 5.5, Spinazzola 6.5; Karsdorp 6, Villar 6, Veretout 5.5, Bruno Peres 5.5; Pellegrini 6, Mkhitaryan 6; Mayoral 5.5. Subentrati: Dzeko 6, Jesus 6, Pedro 6, El Shaarawy 6. Allenatore: Fonseca 5.5.