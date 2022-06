Corriere dello Sport (F. Santo) – La stagione ufficiale è praticamente dietro l’angolo con l’avvio del campionato 2022-23 fissato per il 13 agosto. E così, lo staff tecnico del Benevento lavora all’organizzazione delle amichevoli precampionato che si giocheranno a Cascia, il cui ritiro prenderà il via l’11 luglio e terminerà il 30. Primo test il 15 contro una rappresentativa locale, il giorno 17 si torna in campo contro la Primavera della Roma.