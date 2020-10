Benevento, Iago Falque e Caprari notte di gran gala all’Olimpico

Corriere dello Sport (F. Santo) – Il Benevento è pronto alla serata dell’Olimpico, con la sfida alla Roma in programma domenica sera, ore 20:45. Inzaghi in attacco potrebbe fare affidamento su due ex romanisti, con tanta voglia di riscatto e l’intenzione di lasciare il segno nel loro vecchio stadio: Iago Falque e Gianluca Caprari. Una serata di gala all’Olimpico l’avranno sognata di certo in questi giorni, soprattutto perché la condizione sta tornando. I due giocheranno al fianco del centravanti che Inzaghi sceglierà dal primo minuto. Il ballottaggio è tra Gianluca Lapadula e Marco Sau: se l’ex leccese non avvertirà fastidi alla caviglia, in mezzo all’attacco ci sarà lui, altrimenti toccherà all’ex Cagliari che proprio alla Roma ha segnato il suo ultimo gol in Serie A.