Bene Guida: che personalità. Giusti i due calci di rigore

Prestazione di gran spessore di Guida, soprattutto dal punti di vista della personalità. C’è il rigore al 10′ del primo tempo per la Juventus ed è giusto anche il giallo (e non il rosso) a Veretout in questo caso, alla luce del nuovo regolamento. Il direttore di gara è bravo anche a giudicare due tocchi in area di Rabiot, uno nella prima e uno nella seconda frazione di gara; fischia invece giustamente il penalty per la Roma al 22′ del secondo tempo per fallo di mano di Alex Sandro: il Var Mazzoleni gli è venuto in soccorso in questo caso, ma dopo l’on field review Guida non ha avuto dubbi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.