Belotti e un difensore: la Roma non si ferma

Corriere dello Sport (R. Maida) – Non si fermano più, non solo quando pilotano gli aerei ma anche quando si tratta di aggiungere giocatori. I Friedkin preparano altri due colpi da presentare a Mourinho e ai tifosi, già estasiati dagli arrivi di Dybala e Wijnaldum. Il primo in ordine cronologico dovrebbe essere il difensore centrale, che Mourinho ha chiesto per cementare il fortino.

In Inghilterra sono sicuri che Eric Bailly sia a un passo dalla Roma, con la formula del prestito oneroso (3 milioni) e un diritto di riscatto libero dal Manchester United. In realtà sembra che gli inglesi non abbiano accettato la proposta di Tiago Pinto. Per prenderlo la Roma dovrebbe aumentare l’offerta. Ma difficilmente lo farà. E allora occhio alle alternative. Da Tanganga allo svincolato Zagadou, fino alle opzioni italiane: una voce (smentita) parla di contatti per Francesco Acerbi, diventato un esubero nella Lazio. Ma è quasi è impossibile, per ragioni ambientali, che possa materializzarsi un trasferimento così clamoroso.