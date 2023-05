Belotti deve guadagnarsi la Roma

Corriere dello Sport (C. Zucchelli)- Belotti scalpita soffre per non aver ancora segnato in campionato, l’Europa però la sente più sua e non solo per i 3 gol messi a segno. Domani potrebbe giocare in coppia con Abraham con la speranza di fare subito male al Bayer: un anno fa sperava di firmare con la Roma e tifava per i colori giallorossi a Tirana, quest’anno può essere protagonista in prima perso-na. Le condizioni per il rinnovo automatico non sono scattate. Vuole darsi ancora un’occasione ed è pronto dopo ad il sacrificio fisico fatto in questi giorni anche a farne uno economico per restare a Roma.