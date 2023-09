Domenico Tedesco, Ct del Belgio, ha diramato la lista dei convocati in vista delle partite di qualificazione ai prossimi europei contro Azerbaijan ed Estonia. Nella lista è regolarmente presente Romelu Lukaku. Dunque subito smentita la notizia circolata negli ultimi giorni possibile forfait in nazionale per il neo attaccante giallorosso che sarebbe rimasto a Trigoria per lavorare con Mourinho.