Lina Souloukou, CEO della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport al termine del sorteggio di Europa League. I giallorossi sono nel gruppo G e affronteranno: Slavia Praga, Sheriff e Servette. Queste le sue parole:

Un commento sul sorteggio?

“Sì, chiedo scusa per l’italiano ma sono ancora all’inizio. Non bisogna sottovalutare gli avversari, siamo consapevoli della nostra forza. La nostra aspettativa è di arrivare in fondo alla competizione”.

Come giudica il suo primo periodo alla Roma?

“Sono arrivata solo tre mesi fa, magari è presto per un bilancio, ma la situazione che ho trovato è positiva. Conoscevo bene la passione dei tifosi romanisti. Viverla da vicino è una cosa incredibile. Lavorare in una piazza che ha questo sentimento d’amore per la squadra così profondo è un onore e allo stesso tempo una grande responsabilità”.

Lei si sta occupando direttamente del nuovo stadio. È una vicenda cruciale per lo sviluppo della società?

“L’ambizione della proprietà è molto importante per noi che lavoriamo per renderla realtà. La proprietà ha investito molto per avere una bella squadra dentro e fuori dal campo. Sia a livello sportivo che societario sono orgogliosa di lavorare con loro. Per lo stadio, sono percorsi istituzionali diversi rispetto a quelli della UEFA.Il progetto stadio è importante dal punto di vista sportivo. Non ci sono squadre di vertice senza la propria casa. In parallelo lavoriamo al percorso con la UEFA, che prevede alcuni vincoli da rispettare, ma questo non ci ha mai impedito fin qui di realizzare l’ambizione della proprietà, e l’arrivo di Lukaku è l’ultima prova di come la proprietà sta rendendo anno dopo anno la Roma più competitiva”.