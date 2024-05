Il Messaggero (G. L.) – Con l’Atalanta tornerà Paulo Dybala titolare. Daniele De Rossi ha deciso di preservarlo per paura che potesse subire un nuovo infortunio in vista della delicatissima sfida di domenica a Bergamo. A Bergamo ci sarà anche Lukaku al centro dell’attacco con ElSha a sinistra. Straordinari pure per i centrocampisti, nonostante Bove sia pronto a sostituire uno tra Cristante e Pellegrini. Il capitano è reduce da un tour de force in cui non è mai riuscito a rifiatare e non vorrebbe farlo nemmeno in una delle partite più importanti della stagione. In difesa, invece, molto dipenderà dalle condizioni di Mancini.

Sulla destra potrebbe tornare Kristensen, sulla sinistra ci sarà Angeliño

Si avvicina l’annuncio del nuovo direttore sportivo che dovrà portare avanti la campagna acquisti e cessioni della prossima estate. Il nome caldo è quello di Florent Ghisolfi, direttore sportivo del Nizza. In Francia sono certi che l’annuncio ci sarà nei prossimi giorni, nelle scorse settimane ci sarebbe stato anche un ulteriore incontro con la dirigenza romanista.

Ghisolfi si è occupato prima della crescita del Lens portandolo in League One e poi è andato a lavorare a Nizza che si trova quinto in classifica e lotta per la qualificazione ai preliminari di Champions. Ha portato giocatori come Moffi, Cho e Boga, nella Roma dovrà svecchiare il parco giocatori e trovare talenti che possano esplodere nei prossimi anni. Lavorerà a stretto contatto con De Rossi per cercare calciatori che abbiano le qualità che vuole il tecnico. Si libererà dal Nizza a fine stagione, ma potrebbe cominciare a Trigoria anche prima, tutto dipenderà dai francesi che dovranno dagli il via

libera.