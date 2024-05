(Pagine Romaniste) – Questa sera alle ore 21 la Roma sarà ospite del Bayer Leverkusen alla BayArena per cercare di ribaltare la sconfitta per 0-2 rimediata la scorsa settimana all’Olimpico. I tedeschi sono certi dell’approdo nella finale di Dublino, tanto che ieri la società aveva già dato informazioni circa i biglietti per la finale salvo poi fare retrofront. Ma finché non sarà veramente finita i tifosi giallorossi credono nella rimonta, e lo fa anche mister Daniele De Rossi, che infatti non effettuerà alcun tipo di turnover nonostante la sfida decisiva per la corsa Champions tra tre giorni a Bergamo. Resta in dubbio Dybala dopo il problema accusato durante la gara con la Juve. Tornerà titolare Celik, che ha scontato la squalificata rimediata nel corso del ritorno dei quarti di finale contro il Milan. Dovrà essere Lukaku a guidare l’assalto alla porta del Leverkusen per far sognare un’intera città.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT: Svilar; Mancini, N’Dicka, Spinazzola; Celik, Cristante, Paredes, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham, Lukaku.

