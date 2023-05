Bayer Leverkusen, dai calciatori al CEO contro Mou: “È triste che giocare in questo modo porta al successo. Obiettivo raggiunto in modo disgustoso, per una squadra del genere la finale è pazzesca”

Calciatori e dirigenza del Bayer Leverkusen non hanno ben digerito l’eliminazione subita in semifinale di Europa League da parte della Roma. Sport.es avrebbe raccolto alcune dichiarazioni a caldo di alcuni giocatori del club tedesco, su Mourinho ed i giallorossi.

Simon Rolfes, CEO del Bayer Leverkusen, ha dichiarato: “Dopo ogni tiro in porta c’era un altro giocatore a terra che hanno dovuto portare fuori in barella perché era gravemente infortunato. Penso che tutti quelli che erano allo stadio oggi augurano buona fortuna al Siviglia per la finale. È triste che giocare in questo modo porta al successo”.

Kerem Demirbay, numero 10 dei tedeschi: “Un peccato che uno stile di gioco come questo possa essere premiato in una semifinale di così alto livello. Questo è amaro, molto amaro. Anche per il calcio. Ma dobbiamo congratularci con il nostro avversario. Ha raggiunto il suo obiettivo in modo disgustoso”.

Il centrocampista Nadiem Amiri, incredulo sull’esito della partita: “Sono affondato. Non meritavamo di essere eliminati da una squadra che non ha niente a che fare con il calcio. Mi chiedo come sia possibile, per come hanno giocato oggi e lo scorso settimana. Non è questo il calcio. Per una squadra del genere essere in finale è pazzesco”.