Con le ultime finali europee da giocare, la stagione 2024/2025 è prossima alla chiusura. Nella giornata di oggi, la FIGC ha pubblicato le date ufficiali delle sessioni di calciomercato della prossima stagione calcistica per le squadre di Serie A, Serie B e Serie C. Come di consueto, la finestra estiva del calciomercato si aprirà il 1° luglio 2024 e terminerà venerdì 30 agosto. Inoltre, è stata definita anche la finestra invernale: inizierà il 2 gennaio 2025 e si concluderà il 2 febbraio.