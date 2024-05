Daniele Bonera, tecnico provvisorio del Milan, è intervenuto in conferenza stampa a Perth. Queste le sue parole: “Siamo molto orgogliosi di essere qui, abbiamo molti tifosi e speriamo di onorare questo invito con una bella partita. Deve essere una serata di festa, per far vedere che il calcio italiano nel mondo è riconosciuto come i migliori”.

Nel corso della conferenza stampa ha parlato anche il capitano del Milan, Davide Calabria. Queste alcune delle dichiarazioni del calciatore: “Siamo entusiasti e non vediamo l’ora di poter conoscere la città e lo stadio per fare una bella partita. Siamo contenti come squadra di poter passare del tempo in un paese dove non eravamo mai stati”.