Il tecnico del Bayer Leverkusen Xabi Alonso, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della premiazione dei Globe Soccer Awards. Queste le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com:

“Sono fiero di ricevere questo premio per tutto il Bayer. Quello che abbiamo vissuto quest’anno è stato qualcosa di fenomenale, un percorso fantastico. È stato speciale fin dall’inizio per il legame che abbiamo creato dall’inizio con i tifosi, con i giocatori, con lo staff e siamo riusciti ad avere una stagione da sogno. Senza dubbio l’anno prossimo il signor Rummenigge e i suoi amici cercheranno di renderci la vita difficile e sarà una sfida. Noi non vediamo l’ora di continuare a sviluppar e questo progetto e far crescere questo club con il lavoro di tutte le parti coinvolte. È stato un percorso lungo ma quest’anno siamo riusciti a mettere insieme tutti i pezzi. Abbiamo avuto un gruppo di giocatori che si è impegnato a fondo con dedizione. Dopo aver vinto la Bundesliga e giocare altre due finali è stato molto impegnativo. Non siamo riusciti a vincerle entrambi ma la finale di Berlino è stata una sensazione piacevole”.