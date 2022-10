Baroni: “Sono le partite che tutti vorrebbero giocare. Oggi servirà per misurarci”

Marco Baroni, allenatore del Lecce, è stato intervistato durante il pre-partita di Roma-Lecce. Queste le sue parole:

BARONI A DAZN

Con una squadra così giovane, davanti ad uno stadio del genere, che atteggiamento chiede?

Quello che ho detto ai ragazzi: sono le partite che tutti vorrebbero giocare, noi abbiamo la fortuna di farlo con giocatori giovani. E’ una partita che serve per misurarci, complicata e difficile. Dobbiamo farlo con coraggio e la determinazione. Possiamo farlo.

Su Umtiti…

Ha lavorato in silenzio, con grande umiltà. Si è messo a disposizione. Era giusto che potesse esordire in una partita ed uno stadio così. Non guardiamo dietro, ma il presente: se l’è meritato. Ha una chance importante, porterà esperienza.