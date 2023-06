Continuano le polemiche contro Mourinho dopo la finale di Europa League tra Roma e Siviglia. Come riferisce il Corriere dello Sport, Xavi si sarebbe schierato duramente contro Mourinho dopo gli insulti nei confronti dell’arbitro Taylor:

“Ognuno si comporta come gli pare, se ti senti danneggiato in una finale… Ma noi giocatori e allenatori dobbiamo essere da esempio. Come chiediamo di non essere insultati, dobbiamo essere i primi a dare l’esempio. La condotta è molto importante, spero di non offrire mai un’immagine del genere”.