Primavera: Fiorentina-Roma 3-3. Krastev beffa i giallorossi al 92′

Pagine Romaniste – Allo stadio ‘Ricci’ di Sassuolo va in scena Fiorentina-Roma, primo turno della Fase Finale del Campionato Primavera 1 TIM 2022/2023. La sfida era programmata per le 16 ma è stata posticipato causa maltempo. La gara è terminata 3-3. Al 6′ minuto la Roma trova il vantaggio dal dischetto con Pagano, e dopo solo 10 minuti arriva il raddoppio con Padula che sfrutta un errore di Martinelli. Al 19′ la viola riapre la gara con un colpo di testa di Di Stefano, che al 42′ sigla una doppietta che vale il goal del pareggio. A riportare nuovamente in vantaggio la Roma è Mannini all’80’. Il direttore di gara assegna 6 minuti di recupero e al 92′ arriva la beffa della Roma con Krastev che di testa trova il goal del definitivo pareggio. Addio al sogno scudetto, passa la viola per miglior piazzamento in classifica.

FIORENTINA (4-3-3): Martinelli; Gentile, Krastev (C), Lucchesi, Kayode; Harder, Amatucci, Berti; Capasso, Sene, Di Stefano.

A disposizione: Tognetti (GK), Dolfi (GK), Elia, Scuderi, Biagetti, Vitolo, Presta, Favasuli, Chiesa, Caprini, Vigiani, Mendoza, Nardi, Ievoli, Comuzzo.

Allenatore: Aquilani.

ROMA (4-3-3): Baldi; Missori, Keramitsis, Chesti, Falasca; D’Alessio, Vetkal, Pagano; Cassano, Padula, Cherubini.

A disposizione Razumejevs (GK), Del Bello (GK), Foubert-Jacquemin, Ivković, Pellegrini, Misitano, Majchrzak, Silva, Ruggiero, Louakima, João Costa, Bolzan, Mannini, Ienco, Cichella.

Allenatore: Guidi.

Marcatori: 7′ Pagano, 16′ Padula, 19′ Di Stefano, 41′ Di Stefano, 80′ Mannini, 92′ Krastev

Ammoniti: 25′ Pagano (AS Roma), 31′ Cherubini (AS Roma), 40′ D’Alessio (AS Roma), 59′ Amatucci (ACF Fiorentina).

Espulsi:

Note: