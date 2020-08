Eric Abidal si separa ufficialmente dal Barcellona, non sarà più il team manager del club. Adesso – come riporta Sky – il mercato è affidato completamente a Ramon Planes, uno dei candidati per il ruolo di direttore sportivo della Roma (leggi qui la news). Sembra quindi sfumare il nome dello spagnolo che avrebbe potuto giocare un ruolo fondamentale anche per portare Pochettino in giallorosso.