Mercato, dalla Spagna: possibile combo Planes-Pochettino per la Roma

Ramon Planes, attuale segretario tecnico del Barcellona, potrebbe salutare i blaugrana. Secondo quanto riporta Francesc Aguilar di Mundo Deportivo, l’ex direttore sportivo di Getafe ed Espanyol potrebbe approdare in giallorosso e portare con sé anche Mauricio Pochettino. Il nome del tecnico ex Tottenham era stato già accostato alla Roma nelle ultime settimane, ma in caso di addio di Fonseca potrebbe tornare in auge.

Me cuentan que la situación de mercato podría dar un vuelco con la marcha de Mauricio Pochettino junto a su amigo Ramon Planes a la Roma. — Francesc Aguilar (@FApor_elmundo) August 16, 2020