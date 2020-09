Baldissoni dice addio, Ryan l’erede

Il Tempo – Ieri si è ufficialmente chiusa l’esperienza di Mauro Baldissoni alla Roma. L’ormai ex vicepresidente era l’ultimo superstite tra le figure entrate a far parte della società nel 2011 con l’avvento di Pallotta, quando Baldissoni entrò come membro del cda. Nel 2013 poi l’incarico di direttore generale. Questo il messaggio che ha pubblicato, commentando il suo addio: “Come figlio di questa città e romanista da generazioni questi anni passati alla Roma sono stati per me un onore. Auguro ora alla famiglia Friedkin di portare la Roma a raggiungere i successi che tutti desideriamo“. Oggi alle 15 si terrà l’assemblea degli azionisti, in cui verrà nominato il nuovo cda della Roma, di cui Dan Friedkin sarà presidente, con il figlio Ryan probabilmente vice.