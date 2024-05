Florent Ghisolfi ha iniziato il suo lavoro come ds della Roma e i primi nomi iniziano a circolare in ottica mercato. Uno di questi, secondo milanews.it, è Daniel Maldini, trequartista di proprietà del Milan e da gennaio in prestito secco al Monza.

Secondo quanto riportato dal sito sportivo la Roma è interessata al calciatore e ha effettuato qualche sondaggio.

Oltre ai giallorossi però ci sarebbero anche i brianzoli intenzionati a trattenere il giocatore, che però dovranno tornare a trattare con i rossoneri visto la mancanza di un possibile riscatto nel precedente accordo.