James Pallotta ha rilasciato alcune dichiarazioni a ilovepalermocalcio.com. Le sue parole:

Sul Palermo?

“Avrei voluto acquistarlo per portarlo in Serie A. Del resto è il posto che merita una piazza così importante. Questo purtroppo però non mi fu permesso”.

Perché non le fu permesso di comprarlo?

“Perché Mirri decise di vendere il club al City Group. La sua intenzione era infatti quella di mantenere la carica di Presidente, anche dopo la cessione della società. Questo aspetto, però, non rientrava nei nostri piani”.

Che cosa pensa del possibile approdo di Fonseca sulla panchina del Milan?

“Stiamo parlando di un allenatore bravo che mi piace molto. Alla Roma non ebbe a disposizione i giocatori utili alla sua filosofia di gioco. In tal senso la colpa fu mia, di certo non sua”.