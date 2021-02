Balbo: “Vincere contro la Juventus ha sempre un sapore particolare. Mayoral merita di giocare”

L’ex centravanti giallorosso Abel Balbo, in vista del big match in programma domani tra Juventus e Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole dell’argentino:

Che sfide sono quelle tra Juventus e Roma?

Sono state sempre partite molto sentite, vincere contro la Juventus indossando la maglia della Roma ha sempre un sapore particolare.

I gol che hai segnato contro la Juve?

Sono affezionato a tutti i gol, il primo gol con la Roma l’ho fatto proprio alla Juve all’Olimpico ed è arrivato dopo una polemica con Mazzone. Lui voleva che andassi sul primo palo su angolo, io volevo andare sul secondo. Ci sono andato e alla fine ho avuto ragione.

Che ne pensi del caso Dzeko?

A me è successo qualcosa di simile con Zeman, la cosa migliore per uscirne è pensare al bene della squadra. Dzeko e Fonseca devono mettere da parte le loro problematiche e poi se ne riparla a fine stagione. Domani farei giocare Mayoral comunque, è entrato bene in squadra e merita di giocare. Credo che la vicenda Dzeko abbia motivato la squadra per uscire fuori dalle difficoltà post derby e Spezia. Dzeko rimane il giocatore più forte della Roma e piano piano deve reintegrarsi in squadra.