Bagno di folla al Tre Fontane. Pastore: “Resto”

Bagno di folla per la Roma nel primo allenamento del 2020. La squadra giallorossa ha svolto la prima seduta del nuovo anno davanti ai propri tifosi, che hanno riempito i 2600 posti del Tre Fontane. A salutare i supporters si sono affacciati anche gli infortunati di lungo corso Cristante, Santon, Kluivert e Pastore. Proprio l’argentino, in un’intervista ai media del suo paese, ha confermato di voler restare nella Capitale: “Sono molto felice alla Roma, dove mi sento importante. Non voglio affatto andare via. Non sto pensando di tornare in Francia o in Sudamerica“. Lo scrive Il Tempo.