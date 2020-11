Avanti Roma

Il Tempo (T.Carmellini) – La Roma non si ferma più. Vince a Cluj e si qualifica alla fase successiva di Europa League con due turni di anticipo. Ora basta un punto contro lo Young Boys giovedì prossimo per assicurarsi anche il primato del girone. I giallorossi allungano la loro striscia positiva e confermano di essere solidi, con un solo gol preso nelle ultime sei partite, nonostante l’emergenza in difesa. Alla lunga lista di assenze vanno aggiunti anche Dzeko, Pedro, Mkhitaryan, Veretout e Karsdorp, che Fonseca fa partire in panchina perché domenica c’è il Napoli, una trasferta che la Roma non può e non deve sbagliare. Il diciottenne Calafiori fa il suo esordio in Europa, prima stagionale da titolare con la maglia della Roma. La squadra gioca, sa quello che vuole, ha manovra e costruisce. E’ netta l’impressione di una crescita costante, che sta portando i suoi frutti.