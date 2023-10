Corriere dello Sport (G. Amisani) – La quinta sconfitta nelle sette gare di campionato giocate, non ha spento la passione dei tifosi rossoblù che, anzi, ieri hanno subito fatto sentire, in maniera tangibile, la loro vicinanza alla squadra. In poche ore (la vendita è stata aperta alle 12) sono stati staccati mille biglietti per la sfida in programma domenica pomeriggio alla Unipol Domus contro la Roma. Un dato confortante perché, con l’80% dello stadio occupato dagli abbonati, restano a disposizione poco meno di tremila biglietti liberi.

E mille sono già stati acquistati dai sostenitori isolani che vogliono stare vicini alla squadra in questo momento di grande difficoltà. Il resto, ovviamente, dovranno farlo i giocatori di Ranieri, pronti a presentarsi in campo con tutt’altro atteggiamento rispetto a quello visto messo in mostra a Firenze. E intanto il tecnico, che ieri ha chiamato subito a raccolta i suoi ad Assemini, segue con attenzione l’evolversi del fastidio muscolare di Zito Luvumbo.

L’attaccante angolano, unico marcatore tra gli isolani, in questo avvio di stagione, ha lamentato un fastidio alla coscia destra che continua a tenere in apprensione lo staff sanitario. Le sue condizioni verranno monitorate nel corso della settimana con la speranza che possa arrivare il semaforo verde. Niente da fare, invece, per Mancosu e Jankto che dovranno attendere a dopo la sosta per provare a rimettersi al passo con il gruppo.