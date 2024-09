Corriere dello Sport (A. De Pauli) – All’indomani del vittorioso 3-1 del San Mames contro il Celta, l’Athletic Club è già tornato al lavoro in vista della trasferta di Europa League dell’Olimpico di Roma. Nel primo quarto d’ora della seduta, aperto alla stampa, non si sono visti sul prato della cittadella sportiva di Lenzama né il convalescente Nico Williams, reduce da un colpo a una caviglia, né Julen Agirrezabala, che sta giocando con continuità in attesa della riapparizione del numero uno della Nazionale spagnola Unai Simon.

Comunque le condizioni di Agirrezabala non destano particolare preoccupazione, dopo lo scontro con Iago Aspas che ha provocato il rigore del momentaneo 1-1 dei galiziani, mentre per il minore dei fratelli Williams una risposta definitiva dovrebbe arrivare oggi. Dovesse partecipare all’allenamento odierno, come appare più che probabile, la presenza di Nico contro i giallorossi sarebbe assicurata. Certo, invece, il pieno recupero del laterale sinistro Yuri Berchiche, che si è lasciato definitivamente alle spalle il lieve malanno a una coscia e si è potuto allenare regolarmente.