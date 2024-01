Il Tempo (M. Cirulli) – Tiago Pinto sta esplorando diverse opportunità di mercato, mantenendosi all’interno dei limiti imposti dal settlement agreement con la UEFA. Il budget per soddisfare le esigenze di rinforzo di Mourinho, e sottolineato anche dai giocatori come Cristante dopo la partita contro la Juventus, è estremamente limitato: poco meno di due milioni lordi, destinati a coprire ingaggio e eventuali costi di acquisto o prestito.

Questa cifra potrebbe aumentare in caso di cessioni, tra cui potrebbe rientrare quella di Vina in Brasile, con il Flamengo fortemente interessato, o la possibile cessione di Spinazzola in Arabia Saudita. Dopo aver abbandonato la trattativa per Bonucci, la Roma è ora determinata a portare nella Capitale un difensore centrale, e diversi nomi sono sulla lista di Tiago Pinto. Si tiene sotto osservazione anche Soyuncu, attualmente in cerca di maggiore spazio all’Atletico Madrid.

Nel frattempo, la Roma ha ottenuto l’approvazione dalla Federcalcio iraniana per la partecipazione di Azmoun alla Coppa d’Asia. La nazionale lo ha inserito tra i pre-convocati in attesa della decisione definitiva del club giallorosso. Mourinho dovrà quindi valutare nei prossimi giorni se concedere il prestito al centravanti proveniente dal Bayer Leverkusen, consentendogli di aggregarsi al ritiro, o trattenerlo per gli impegni di questo mese.