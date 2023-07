L’Atletico Madrid è pronto per la tournée estiva in Corea del Sud. Le squadre da affrontare saranno: l’All Stars della K-League e il Manchester City rispettivamente il 27 e il 30 luglio. Sui social del club madrileno è stata diramata la lista dei convocati per le prossime tappe in oriente e tra questi, figura anche quello di Morata. Il giocatore spagnolo al centro del calciomercato è oggetto di desiderio della Roma e di altre squadre in Serie A. La trattativa per vedere l’attaccante in Italia al momento sembra del tutto ferma, visto che l’Atletico Madrid non ha alcuna intenzione di scendere al di sotto della valutazione di 21 milioni.