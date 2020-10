Atalanta, Toloi: “Venerdì sono risultato positivo al Covid-19, ma i tamponi di ieri e di oggi sono negativi e sto bene” – FOTO

Attraverso il proprio profilo Instagram, il difensore dell’Atalanta ed ex Roma Rafael Toloi ha chiarito la sua situazione di salute, rispondendo alle tante domande dei tifosi. Queste le parole scritte dal numero 2 dell’Atalanta in una storia: “Ciao a tutti, prima di tutto grazie per l’affetto e i messaggi! Come quasi tutti sanno, il mio esame di venerdì è risultato positivo al Covid-19. La cosa importante e che voglio condividere con voi è che i miei esami di ieri e di oggi sono negativi e sto bene!“. Questo il messaggio postato da Toloi.